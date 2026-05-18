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Eduardo Bolsonaro volta ao Bahrein em meio à crise da candidatura do irmão

Filho do ex-presidente acompanha o produtor do filme que está no epicentro da pré-campanha de Flávio

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/05/2026 15:21

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Eduardo Bolsonaro volta ao Bahrein em meio à crise da candidatura do irmão
Eduardo Bolsonaro volta ao Bahrein em meio à crise da candidatura do irmão crédito: Foto: Reprodução/Redes Sociais

Eduardo Bolsonaro está no Bahrein, no Oriente Médio.

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No país do Golfo Pérsico, o ex-deputado participa de uma missão ao lado do deputado Mário Frias, produtor-executivo do filme Dark Horse, no centro da crise envolvendo a relação entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro e o financiamento da obra.

Até o início da tarde desta segunda-feira, 18, não havia registros da viagem nas redes sociais do ex-deputado, mas ele aparece em um vídeo postado por Frias, que escreveu que foi ao país para apresentar “propostas de cooperação e investimentos culturais e audiovisuais entre Brasil e Bahrein”. Frias pediu licença da Câmara e afirma que a viagem é custeada pelo governo bareinita.

Eduardo mantém proximidade com Khaled bin Hamad Al Khalifa, integrante da família real do país.

Não é a primeira vez que o filho 03 do ex-presidente vai ao Bahrein em meio a uma crise.

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Em novembro do ano passado, Eduardo esteve com o sheikh um dia após o STF torná-lo réu, sob acusação de articular, nos Estados Unidos, uma tentativa de interferência no julgamento do pai.

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