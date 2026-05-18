O vice de Ronaldo Caiado
Gilberto Kassab evita tema, mas aliados e observadores da política já o veem na chapa presidencial do PSD
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Gilberto Kassab diz que o assunto só será tratado em julho ou agosto, às vésperas das convenções partidárias. Mas cresce a convicção em Brasília, dentro e fora do PSD, de que será o próprio dirigente partidário o candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado.
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