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O vice de Ronaldo Caiado

Gilberto Kassab evita tema, mas aliados e observadores da política já o veem na chapa presidencial do PSD

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/05/2026 12:40

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O vice de Ronaldo Caiado
O vice de Ronaldo Caiado crédito: Foto: Paulo Guereta/Governo de São Paulo

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Gilberto Kassab diz que o assunto só será tratado em julho ou agosto, às vésperas das convenções partidárias. Mas cresce a convicção em Brasília, dentro e fora do PSD, de que será o próprio dirigente partidário o candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado.

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