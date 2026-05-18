Caso Master: por que Lula insistiria no nome de Jorge Messias ao STF

A coluna confirmou que Lula sinalizou a aliados o interesse em tentar, uma segunda vez, emplacar Jorge Messias no STF.

Não se trataria apenas de reafirmar que a indicação ao Supremo cabe ao presidente da República.

Após a repercussão da derrota de Messias, no início do mês, Lula entendeu que o gesto foi compreendido como um recado do Senado, sobretudo diante do avanço das investigações envolvendo o Banco Master.

Em ano eleitoral, o presidente acredita que insistir no nome de Messias para, numa eventual nova derrota, expor o Senado poderia ajudá-lo a colar o caso Master ao Congresso e à oposição, com potencial de favorecer a reeleição.

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Resta saber se Messias, que tirou alguns dias de descanso com a família, toparia entrar nesse plano.