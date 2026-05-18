O alerta feito no Planalto a lulistas mais otimistas
Discurso de confiança provoca desconforto em petistas mais experientes, que fazem comparação incômoda com Jair Bolsonaro
compartilheSIGA
Há um raciocínio que ronda o Palácio do Planalto e que remete ao último ano do governo de Jair Bolsonaro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Na época, aliados do então presidente repetiam que a eleição seria apertada, mas que a reeleição viria ao fim.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Hoje, lulistas próximos de Lula fazem avaliação semelhante. E há quem os lembre de que Bolsonaro também foi incentivado a acreditar nesse diagnóstico, e acabou derrotado nas urnas.