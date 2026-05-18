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O alerta feito no Planalto a lulistas mais otimistas

Discurso de confiança provoca desconforto em petistas mais experientes, que fazem comparação incômoda com Jair Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/05/2026 06:36

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O alerta feito no Planalto a lulistas mais otimistas
O alerta feito no Planalto a lulistas mais otimistas crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Há um raciocínio que ronda o Palácio do Planalto e que remete ao último ano do governo de Jair Bolsonaro.

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Na época, aliados do então presidente repetiam que a eleição seria apertada, mas que a reeleição viria ao fim.

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Hoje, lulistas próximos de Lula fazem avaliação semelhante. E há quem os lembre de que Bolsonaro também foi incentivado a acreditar nesse diagnóstico, e acabou derrotado nas urnas.

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