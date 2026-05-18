O recado de Trump ao Brasil e ao Paraguai sobre o retorno da Venezuela ao Mercosul
Fontes da diplomacia brasileira indicam que a principal resistência hoje é do governo argentino, que rompeu relações com a gestão de Delcy Rodriguez
compartilheSIGA
A volta da Venezuela ao Mercosul aos poucos entra na pauta do bloco. Pelo menos dois países da região concordam que, após a prisão de Nikolas Maduro pelos Estados Unidos e o reconhecimento do governo de Delcy Rodriguez por parte do Brasil e do Paraguai, a suspensão que vigora desde 2016 por descumprimento da cláusula democrática precisa ser reavaliada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ainda não há ações concretas. As conversas ocorrem por enquanto apenas nos bastidores. Um convite endereçado ao governo venezuelano de participação na próxima cúpula do bloco, marcada para o dia 30 de julho, em Assunção, precisa partir de Santiago Peña Palacios, presidente do Paraguai, país que exerce atualmente a presidência rotativa do grupo. Palacios falou sobre esse assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que concordou com a possibilidade de retorno.
O presidente do Paraguai é aliado dos Estados Unidos e buscou conversar sobre o tema com Lula durante reunião no dia 22 de março, na 15ª Conferência das Partes da Convenção sobre Espécies Migratórias (COP-15), um encontro ocorrido em Campo Grande (MS). Lula sinalizou estar de acordo.
Segundo fontes diplomáticas ouvidas pelo PlatôBR, antes de iniciar as gestões pela volta da Venezuela ao bloco, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou um recado a Palacios para que as conversas sobre o retorno da Venezuela ao bloco sejam iniciadas. Para a Venezuela voltar a ser membro pleno, todos os integrantes fundadores (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia) precisam concordar.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Ainda de acordo com fontes do Itamaraty, a Argentina ainda oferece resistência. “A Argentina não quer essa volta e tentará segurar o quanto puder”, avaliou um membro da diplomacia brasileira diretamente envolvido no assunto.