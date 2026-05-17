Assine
overlay
Início PlatôBr

Em Nova York, aliados de Flávio exibiam otimismo antes da gravação-bomba

Interlocutores do senador desfilaram pela Brazil Week confiantes na vitória dele na corrida presidencial e até antecipavam planos

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
17/05/2026 00:55

compartilhe

SIGA
×
Em Nova York, aliados de Flávio exibiam otimismo antes da gravação-bomba
Em Nova York, aliados de Flávio exibiam otimismo antes da gravação-bomba crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

NOVA YORK Antes do vazamento da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, aliados do pré-candidato à Presidência da República desfilavam em Nova York, durante a Brazil Week, excessivamente otimistas com as chances do senador – e falavam inclusive, em conversas reservadas, sobre as prioridades do filho 01 de Jair Bolsonaro na economia e na política.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para esses aliados, em caso de vitória Flávio precisa se concentrar em duas frentes inicialmente. A primeira é tirar o pai da prisão por meio de uma anistia negociada com o STF (Supremo Tribunal Federal), e a segunda, executar um plano para reduzir a criminalidade no país.

No campo econômico, a prioridade é sinalizar de maneira clara uma redução do ritmo de crescimento das despesas públicas. Isso passaria por acabar com reajustes reais para servidores, para aposentados e para o salário mínimo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Medidas mais ousadas, como o fim das indexações, dos mínimos constitucionais e outras reformas, segundo os aliados de Flávio, teriam de aguardar um ambiente político mais estável, depois da negociação para anistiar Jair Bolsonaro.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay