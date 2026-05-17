Em Nova York, aliados de Flávio exibiam otimismo antes da gravação-bomba

NOVA YORK Antes do vazamento da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, aliados do pré-candidato à Presidência da República desfilavam em Nova York, durante a Brazil Week, excessivamente otimistas com as chances do senador – e falavam inclusive, em conversas reservadas, sobre as prioridades do filho 01 de Jair Bolsonaro na economia e na política.

Para esses aliados, em caso de vitória Flávio precisa se concentrar em duas frentes inicialmente. A primeira é tirar o pai da prisão por meio de uma anistia negociada com o STF (Supremo Tribunal Federal), e a segunda, executar um plano para reduzir a criminalidade no país.

No campo econômico, a prioridade é sinalizar de maneira clara uma redução do ritmo de crescimento das despesas públicas. Isso passaria por acabar com reajustes reais para servidores, para aposentados e para o salário mínimo.

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Medidas mais ousadas, como o fim das indexações, dos mínimos constitucionais e outras reformas, segundo os aliados de Flávio, teriam de aguardar um ambiente político mais estável, depois da negociação para anistiar Jair Bolsonaro.