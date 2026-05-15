Assine
overlay
Início PlatôBr

PT recalibra campanha e quer ir além de Flávio Bolsonaro

A avaliação no partido do presidente Lula é de que o desgaste do adversário não basta e é preciso ampliar ofensiva eleitoral

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/05/2026 16:13

compartilhe

SIGA
×
PT recalibra campanha e quer ir além de Flávio Bolsonaro
PT recalibra campanha e quer ir além de Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O PT quer evitar que este momento da pré-campanha presidencial fique restrito ao desgaste de Flávio Bolsonaro no caso envolvendo Daniel Vorcaro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Embora petistas considerem que Lula se beneficia politicamente do desgaste do principal adversário, a avaliação interna é de que, a cinco meses da eleição, a campanha precisa apresentar temas positivos e pautas de confronto mais amplas. Também por isso, Lula evitou se aprofundar publicamente no episódio nos últimos dias, apesar das indiretas.

A aposta do partido é transformar temas sociais e econômicos em eixo central.

Entre as prioridades, está a tentativa de reverter o desgaste provocado pela chamada taxa das blusinhas. Integrantes do PT avaliam que a revogação da medida ainda poderá render dividendos políticos ao governo. Internamente, a compreensão é de que o desgaste causado pela taxa foi “muito grande para pouco resultado efetivo”, nas palavras de um deputado petista ouvido pela coluna.

Outra frente escolhida pelo PT será a segurança pública. A estratégia inclui insistir na recriação do Ministério da Segurança Pública e responsabilizar a oposição pelas dificuldades na aprovação da PEC da Segurança. O discurso preparado pelo partido é o de que a direita aposta apenas em “soluções simplórias” e não teria interesse real em enfrentar o problema estrutural da violência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, a campanha de Lula já trabalha para capitalizar politicamente um esperado avanço do fim da escala 6×1 na Câmara.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay