Guerra, política e morte: Miro Teixeira reage à operação contra Cláudio Castro

Miro Teixeira, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, disse à coluna que a operação desta sexta-feira, 15, contra o ex-governador Cláudio Castro é “motivo de grande alegria”.

“É muito triste ver tudo o que se passa, mas, ao mesmo tempo, é motivo de grande alegria perceber que, finalmente, as investigações estão atingindo os que se julgavam intocáveis”, afirmou.

Segundo Miro, o caso da refinaria de Manguinhos é um “problema antigo”.

“A refinaria não refina há muito tempo. A máquina do Estado, de alguma forma, está atuando. A reação surge da própria máquina do Estado”, disse.

Questionado sobre a possibilidade de a operação ter enterrado a pré-candidatura de Cláudio Castro ao Senado, Miro respondeu citando um pensamento atribuído a Winston Churchill:

“A diferença entre a política e a guerra é que, na guerra, só se morre uma vez.”

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Presidente nacional do PDT, Carlos Lupi afirma que a candidatura de Miro ao Senado já foi alinhada com PT e MDB. Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do Rio, deve bater o martelo sobre a chapa até o fim de maio. A expectativa é que os candidatos ao Senado sejam Miro Teixeira e a deputada federal Benedita da Silva.