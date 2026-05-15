As duas apostas de Flávio para tentar virar a página da crise do áudio a Vorcaro

Alguns aliados de Flávio Bolsonaro avaliam que a crise do áudio enviado a Daniel Vorcaro tende a perder força com o tempo e que, superado o impacto inicial, o senador conseguirá retomar o processo de consolidação da pré-candidatura presidencial.

Antes mesmo da turbulência, a campanha já preparava duas ofensivas políticas para Flávio.

A primeira é uma proposta pelo fim da reeleição para cargos do Executivo. A segunda é protagonizar a tentativa de avanço da PEC para reduzir a maioridade penal.

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No entorno do senador, a aposta é que as duas pautas, de forte apelo junto ao eleitorado conservador, possam ajudar a mudar o foco do debate político e virar a página da crise.