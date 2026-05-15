Flecha e vitrine: a análise sobre bolsonaristas após crise de Flávio
Episódio envolvendo a relação do pré-candidato do PL com o caso Master reforça diagnóstico do Centrão
compartilheSIGA
A crise provocada pelo áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro mobiliza atores políticos em Brasília desde a última quarta-feira, 13.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O esforço é para medir as reais consequências de um desgaste ainda em curso.
Um presidente de partido do centro resumiu à coluna a leitura que faz do episódio:
“Bolsonarista sabe ser flecha, não vitrine.”
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para esse dirigente, o raciocínio vale não apenas para a família Bolsonaro, mas para aliados como Nikolas Ferreira e Cleitinho.