Flecha e vitrine: a análise sobre bolsonaristas após crise de Flávio

A crise provocada pelo áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro mobiliza atores políticos em Brasília desde a última quarta-feira, 13.

O esforço é para medir as reais consequências de um desgaste ainda em curso.

Um presidente de partido do centro resumiu à coluna a leitura que faz do episódio:

“Bolsonarista sabe ser flecha, não vitrine.”

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Para esse dirigente, o raciocínio vale não apenas para a família Bolsonaro, mas para aliados como Nikolas Ferreira e Cleitinho.