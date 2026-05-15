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Flecha e vitrine: a análise sobre bolsonaristas após crise de Flávio

Episódio envolvendo a relação do pré-candidato do PL com o caso Master reforça diagnóstico do Centrão

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
15/05/2026 06:41

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Flecha e vitrine: a análise sobre bolsonaristas após crise de Flávio
Flecha e vitrine: a análise sobre bolsonaristas após crise de Flávio crédito: Foto: Beto Barata/ PL

A crise provocada pelo áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro mobiliza atores políticos em Brasília desde a última quarta-feira, 13.

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O esforço é para medir as reais consequências de um desgaste ainda em curso.

Um presidente de partido do centro resumiu à coluna a leitura que faz do episódio:

“Bolsonarista sabe ser flecha, não vitrine.”

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Para esse dirigente, o raciocínio vale não apenas para a família Bolsonaro, mas para aliados como Nikolas Ferreira e Cleitinho.

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