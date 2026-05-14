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Deputado do PL dobra aposta contra Michelle e confirma palanque com Ciro Gomes

Pré-candidato ao governo do Ceará recebe apoio de aliado bolsonarista; lançamento será no próximo sábado

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/05/2026 18:55

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Deputado do PL dobra aposta contra Michelle e confirma palanque com Ciro Gomes
Deputado do PL dobra aposta contra Michelle e confirma palanque com Ciro Gomes crédito: Foto: ReproduÃ§Ã£o/Instagram

André Fernandes, deputado do PL pelo Ceará, dobrou a aposta no embate com Michelle Bolsonaro.

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Em dezembro do ano passado, a ex-primeira-dama participou do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) ao governo do estado e, do palco, criticou a aproximação do PL cearense com Ciro Gomes articulação conduzida justamente por André.

Nesta quinta-feira, 14, o deputado confirmou apoio a Ciro e afirmou que “quem mora aqui [no Ceará] entende e vai concordar comigo”.

André estará ao lado de Ciro no lançamento da pré-candidatura neste sábado, 16. Já o senador Flávio Bolsonaro, que enfrenta turbulência na pré-campanha após a divulgação de áudio em que cobra dinheiro de Daniel Vorcaro para um filme sobre Jair Bolsonaro, não foi convidado.

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A intenção de Ciro é evitar a nacionalização da disputa no Ceará, embora aliados reconheçam que ele deverá ser questionado e não poderá fugir de responder sobre a crise envolvendo Flávio.

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