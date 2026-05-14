O Pix e a ‘inveja do bem’ do maior gestor de investimentos do mundo

NOVA YORK Enquanto o governo Donald Trump critica o Pix e investiga eventuais práticas anticompetitivas contra empresas de cartões americanas, executivos de grandes instituições financeiras do país já se renderam à tecnologia brasileira criada pelo Banco Central.

“Tenho inveja do que o Banco Central do Brasil fez ao criar o Pix. Gostaria que tivéssemos isso aqui”, afirmou o CEO da BlackRock, Larry Fink (foto), durante um dos eventos da Brazil Week, a semana de conferências realizada anualmente em Nova York para discutir as relações entre Brasil e Estados Unidos.

O comentário tem peso significativo, já que Fink administra a maior gestora de ativos e investimentos do mundo, sediada nos Estados Unidos e com mais de US$ 12,5 trilhões na carteira.

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Segundo o executivo, poucos países conseguiram construir uma infraestrutura digital com aceitação tão ampla pela população quanto o Brasil. “O Brasil tem uma vantagem”, afirmou Fink em um evento promovido pela Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham).