Ausência de ministros de Lula na Brazil Week chama atenção em Nova York

NOVA YORK A ausência de ministros e de integrantes do segundo escalão do governo Lula durante a Brazil Week foi percebida e comentada por investidores brasileiros e estrangeiros que participavam de diversos eventos em Nova York. Nos últimos anos, integrantes da gestão petista participaram da semana de conferências organizada na cidade americana para debater as relações entre Brasil e Estados Unidos.

Pelo menos dois ministros eram aguardados nos Estados Unidos e chegaram a ter seus nomes incluídos nas programações de eventos: Márcio Elias Rosa (Indústria, Comércio e Serviços, na foto em destaque) e Tomé Franca (Portos e Aeroportos). Outro que chegou a receber vários convites para estar na cidade foi Dario Durigan (Fazenda), que também decidiu não viajar para Brazil Week.

Rosa explicou a interlocutores que cancelou a participação após ser convocado para reuniões com Lula na última segunda-feira, 11. A previsão era de que ele fizesse uma palestra em Nova York na mesma data. Já Franca participou em Brasília, no Palácio do Planalto, da cerimônia de lançamento do programa contra o crime organizado, ação que envolve a pastas de Portos e Aeroportos.

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Segundo auxiliares de Lula, não houve uma recomendação expressa para que ministros evitassem comparecer ao evento em Nova York, dominado por representantes do mercado financeiro e do setor produtivo. Ainda assim, esses mesmos assessores do Planalto dizem que as autoridades têm evitado participar de palestras em outros países financiadas por grandes empresas para evitar questionamentos futuros.