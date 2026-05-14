A ‘prosperidade’ de Flávio: áudio vazado implode principal conceito da campanha
Aliados do pré-candidato do PL, ainda atortoados, já tratam estratégia como precocemente perdida
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O vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro provocou uma hecatombe no entorno do filho do ex-presidente.
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Flávio já tinha dado o start, nos últimos dias, a uma palavra que seria o mote da campanha: “prosperidade”.
A estratégia era associar a ideia de prosperidade à responsabilidade fiscal, à segurança jurídica e à promessa de um tempo de bonança pós-PT. Havia ainda a intenção de dialogar com o eleitorado evangélico, ao explorar uma das virtudes mais valorizadas nas igrejas neopentecostais.
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Aliados acreditam que, se Flávio usar a palavra “prosperidade”, será imediatamente associado ao Banco Master e ao pedido de dinheiro feito a Vorcaro.