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A ‘prosperidade’ de Flávio: áudio vazado implode principal conceito da campanha

Aliados do pré-candidato do PL, ainda atortoados, já tratam estratégia como precocemente perdida

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/05/2026 13:13

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A ‘prosperidade’ de Flávio: áudio vazado implode principal conceito da campanha
A ‘prosperidade’ de Flávio: áudio vazado implode principal conceito da campanha crédito: Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O vazamento do áudio de Flávio Bolsonaro para Daniel Vorcaro provocou uma hecatombe no entorno do filho do ex-presidente.

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Flávio já tinha dado o start, nos últimos dias, a uma palavra que seria o mote da campanha: “prosperidade”.

A estratégia era associar a ideia de prosperidade à responsabilidade fiscal, à segurança jurídica e à promessa de um tempo de bonança pós-PT. Havia ainda a intenção de dialogar com o eleitorado evangélico, ao explorar uma das virtudes mais valorizadas nas igrejas neopentecostais.

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Aliados acreditam que, se Flávio usar a palavra “prosperidade”, será imediatamente associado ao Banco Master e ao pedido de dinheiro feito a Vorcaro.

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