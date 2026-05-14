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Depois de Flávio, PT vai para cima de Eduardo Bolsonaro

Partido do presidente Lula vê oportunidade para atingir projeto presidencial do filho do ex-presidente mirando elo financeiro com Vorcaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
14/05/2026 11:52

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Depois de Flávio, PT vai para cima de Eduardo Bolsonaro
Depois de Flávio, PT vai para cima de Eduardo Bolsonaro crédito: Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O PT vai apostar na tese de que Daniel Vorcaro funcionava como uma espécie de “caixa” da família Bolsonaro.

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Na narrativa que ganha corpo entre petistas, o dinheiro pedido para o filme sobre Jair seria, na verdade, “caixa de campanha disfarçado” para o projeto presidencial de Flávio.

Eduardo Bolsonaro também entrou no radar.

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Nas próximas horas, dirigentes e parlamentares do PT vão explorar a investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de que Vorcaro também teria ajudado a bancar despesas do filho 02 do ex-presidente nos Estados Unidos.

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