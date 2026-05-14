Em 20 tópicos: o pior dia do projeto presidencial de Flávio Bolsonaro

O PlatôBR reuniu, em 20 tópicos, fatos, impressões e análises colhidos ao longo dessa quarta-feira, 13, dia em que o Intercept Brasil revelou que Flávio Bolsonaro cobrou de Daniel Vorcaro, no segundo semestre de 2025, dinheiro para um filme sobre Jair Bolsonaro.

1. O caso Master é “caixinha de surpresas” em ano eleitoral. Ninguém tem controle sobre isso. E é só o começo.

2. Na semana passada, a oposição dizia que “o governo Lula acabou”, com a derrota de Jorge Messias no Senado e a derrubada do veto à dosimetria das penas de condenados pelo 8 de Janeiro. Ontem, governistas dizem que “a candidatura de Flávio acabou”.

3. Faltam 5 meses para a eleição. Quem cravar qualquer cenário agora, com determinismo, vai ter grandes chances de errar.

4. A crise no entorno de Flávio, iniciada ontem, tem potencial para se alongar, segundo expoentes do Centrão. Vai depender, porém, de fatos novos acabarem se sobrepondo ou não.

5. O PT e a esquerda já vinham avançando com o slogan “Bolsomaster” desde o congresso do partido, no fim de abril. Há quem veja em Brasília “jogo combinado”, ou seja, a turma já saberia, com algum nível de detalhes, dos fatos revelados ontem.

6. A batalha nas redes sociais transpareceu ontem, ainda sem dados concretos, avaliações majoritárias de que “o caso é grave” e, dentro da própria direita, a compreensão de que “não dá para passar pano”. No fim do dia, porém, havia uma clara tentativa de “virar o jogo”.

7. A reação imediata nas candidaturas rivais foi de euforia e da crença de que o jogo ainda não começou, apesar da polarização. Renan Santos capitalizou. Romeu Zema, chamado de “oportunista”, rompeu, aparentemente sem volta, com o bolsonarismo. Ronaldo Caiado gravou vídeo afirmando que “o objetivo segue o mesmo: derrotar o PT”.

8. A direita ideológica (“a que bebe detergente Ypê”, como conceituaram nos bastidores) não largará Flávio por nada, concluiu-se no entorno do pré-candidato. A leitura é de que, ainda assim, o episódio pode e deve impactar o eleitorado de centro que pretende votar no filho do ex-presidente. As próximas pesquisas dirão.

9. Repetia-se, ontem, que “o PT continua trabalhando em silêncio”, enquanto “a oposição é barulhenta”. E que o dia teria sido mais uma prova disso.

10. Houve vazamento, por óbvio, das mensagens e do áudio para o Intercept. Perguntava-se qual será a reação de ministros do STF nesse caso. O precedente de uma ala do Supremo é de críticas a esses vazamentos.

11. Eleitoral e politicamente, o áudio e as mensagens, somados ao conteúdo em si, são indiscutivelmente danosos para Flávio. Foi um dia de tombo e atordoamento para a campanha.

12. O áudio longo de novembro de 2025 o marco temporal é importantíssimo demonstrando intimidade e “irmandade” pesa muito, segundo os próprios aliados de Flávio. A cobrança explícita por dinheiro também entra na conta. E, principalmente, a frase dita por ele a Vorcaro: “Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”.

13. Quando o nome de Flávio apareceu nas agendas de Vorcaro, o senador afirmou que nunca havia falado com o banqueiro, que não o conhecia e que não possuía qualquer relação com ele.

14. A risada de Flávio com jornalistas ontem, ao ser questionado sobre o episódio, e a resposta ríspida dele ao repórter do Intercept incentivaram comparações com Jair Bolsonaro. Flávio chegou a dizer que a notícia era “mentira”.

15. A reação de Flávio, após reunião de emergência com aliados, foi considerada rápida. A estratégia ficou clara:

– dizer que não há dinheiro público e explorar críticas à Lei Rouanet;

– defender que não há crime definido (ao menos até aqui);

– argumentar que Vorcaro também financiou filmes sobre Lula e Michel Temer;

– explorar a velha expressão “e o PT?”, cobrando fatos do Master do “outro lado”;

– defender a CPI do Master, após acordos no Congresso envolvendo a própria oposição, apostando na tese de que o escândalo é sistêmico.

16. Também foram feitas comparações com o caso dos pagamentos do Master à esposa do ministro Alexandre de Moraes, com a sustentação de que será preciso “seguir o dinheiro” e investigar eventual concretude jurídica por meio de contrapartidas ou troca de favores. A análise, porém, é de que nada disso muda o estrago político-eleitoral, momentâneo ou não.

17. O PT celebrou, e celebrará nos próximos dias. A campanha de Lula ganhou material com áudio e mensagens. Há quem veja um “momento glorioso” depois de:

– pacote contra o crime e fim das taxas das blusinhas, na terça-feira, 12;

– resultado da pesquisa Quaest e episódio Flávio/Vorcaro, ontem.

18. Atuação de Flávio com Vorcaro, por meio de áudio e mensagens, foi classificada por políticos mais experientes como “simplesmente inacreditável”. Em reservado, Flávio era chamado ontem de “ingênuo” e até de “burro”.

19. Aliados mais próximos de Michelle Bolsonaro a procuraram para prepará-la para a hipótese de substituir o enteado na corrida ao Planalto.

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20. O jogo político aceita qualquer interpretação e estratégia, mas o entorno de Flávio dizia que “contra fatos não há argumentos”, e que era momento somente de “controle de danos”.