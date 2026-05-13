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A volta Michelle ao tabuleiro da sucessão depois do áudio de Flávio com Vorcaro

Reportagem liga Flávio Bolsonaro ao banqueiro e crise compromete o projeto presidencial do senador. Aliados defendem o nome da ex-primeira-dama para a disputa pelo Planalto

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
13/05/2026 18:25

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A volta Michelle ao tabuleiro da sucessão depois do áudio de Flávio com Vorcaro
A volta Michelle ao tabuleiro da sucessão depois do áudio de Flávio com Vorcaro crédito: Foto: Flickr/ PL Mulher

A divulgação de áudios, documentos e mensagens pelo Intercept Brasil, nesta quarta-feira, 13, que empurraram Flávio Bolsonaro para o centro do escândalo do banco Master desencadeou uma reação imediata no entorno de Michelle Bolsonaro. Aliados mais próximos da ex-primeira-dama a procuraram para prepará-la para a hipótese de substituir o enteado na corrida ao Planalto. 

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O núcleo bolsonarista acredita que a reportagem que revela a cobrança de Flávio a Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro tem potencial para enterrar os projetos do primogênito do ex-presidente. Mais que isso, a ala mais conservadora do clã defende que Michelle assuma imediatamente a condição de cabeça da principal chapa da direita em 2026.

O argumentos desse grupo é que a ex-primeira-dama não mantém boa relação com Flávio e nunca declarou publicamente apoio ao projeto eleitoral decidido por Jair Bolsonaro. 

No Congresso, parlamentares alinhados ao campo conservador também passaram a tratar a ex-primeira-dama como alternativa natural. Parte desse grupo apostava em Tarcísio de Freitas, mas a permanência do governador no cargo inviabilizou sua participação na disputa presidencial, abrindo espaço para o avanço do nome de Michelle.

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A defesa de Flávio sustenta que houve apenas um pedido de patrocínio, formulado antes das investigações e das prisões de Vorcaro, sem contrapartida, vantagem pessoal ou interferência institucional.

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