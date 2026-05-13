Caso Master: depois de Ciro Nogueira e Flávio, oposição cobra fatos ‘do outro lado’
Alguns dos argumentos que serão usados por aliados do pré-candidato ao Planalto: "vazamento seletivo" e cobrança de supostos fatos envolvendo petistas
compartilheSIGA
Aliados de Flávio Bolsonaro vão bater na tecla do “vazamento seletivo” e cobrar que os investigadores do caso do Banco Master divulguem, agora, fatos envolvendo “o outro lado”, uma vez que o escândalo é conhecidamente sistêmico.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Interlocutores do PL vão relembrar que há nomes ligados ao PT sobretudo da Bahia que igualmente mantinham contato e relações com Daniel Vorcaro.
O entorno do pré-candidato reconhece, nos bastidores, o “estrago eleitoral” provocado pela revelação do caso, embora sustente que, até aqui, não há indícios de crime no material divulgado pelo Intercept Brasil.
“Por enquanto, a situação do Flávio é parecida com a da esposa do Alexandre de Moraes, que também recebeu dinheiro do Master. Vai ser preciso juntar as peças, seguir o dinheiro e encontrar contrapartidas”, disse à coluna um aliado do senador.
Aliados também recorrerão ao discurso de que o filme de Jair Bolsonaro recebeu recursos privados, “e não públicos, via Lei Rouanet”.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Deputados do Centrão e do PL ouvidos pela coluna na tarde desta quarta-feira, 13, porém, avaliam que, independentemente de qualquer coisa, o impacto político em uma campanha majoritária é inquestionável.