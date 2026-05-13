Aliado de Flávio Bolsonaro despreza pressão da Faria Lima: ‘Não elege ninguém’

A irritação de aliados de Flávio Bolsonaro com a “pressão da Faria Lima” ficou explícita nos bastidores da pré-campanha.

Questionado pela coluna se o entorno do senador pretendia dar alguma resposta às cobranças do mercado financeiro por sinalizações econômicas mais claras de um eventual governo, um aliado reagiu com desdém e pediu desculpas pela expressão:

“Estou pouco me lixando para a Faria Lima. Esse povo não elege ninguém.”

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A declaração foi dada antes da divulgação da reportagem do Intercept Brasil que trouxe áudios, documentos e mensagens mostrando que Flávio cobrou de Daniel Vorcaro, no segundo semestre de 2025, recursos para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro.