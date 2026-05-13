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Áudio de Flávio a Vorcaro: Centrão vê estrago na campanha e prevê crise prolongada

De uma forma ou de outra, era certo que o caso do Banco Master teria impacto nas eleições de 2026

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/05/2026 16:27

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Áudio de Flávio a Vorcaro: Centrão vê estrago na campanha e prevê crise prolongada
Áudio de Flávio a Vorcaro: Centrão vê estrago na campanha e prevê crise prolongada crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Presidentes de partidos do Centrão veem, neste primeiro momento, “estrago” na pré-campanha de Flávio Bolsonaro após a notícia divulgada pelo Intercept Brasil, que, com áudio, documentos e mensagens, mostra que o senador cobrou de Daniel Vorcaro, no segundo semestre de 2025, dinheiro para um filme sobre Jair Bolsonaro.

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Há, entre lideranças partidárias em Brasília, a compreensão de que se trata de um “vazamento seletivo” da Polícia Federal, hoje comandada por Andrei Rodrigues.

Políticos mais experientes acreditam em uma crise prolongada no entorno de Flávio.

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A avaliação é de que será preciso dar muitas explicações sobre os repasses milionários que, segundo a reportagem do Intercept, chegaram a ser feitos: como o dinheiro foi usado, quem administrou os recursos e qual foi o destino efetivo dos valores.

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