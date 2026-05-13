‘Potencial de derrubar candidatura’: as reações iniciais ao áudio de Flávio a Vorcaro

O entorno de Flávio Bolsonaro está atordoado com a notícia divulgada pelo Intercept Brasil, que, com áudio, documentos e mensagens, mostra que o senador cobrou de Daniel Vorcaro, em setembro de 2025, dinheiro para um filme sobre Jair Bolsonaro.

Aliados defendem que o pré-candidato ao Planalto precisa dar uma resposta urgentemente.

“O áudio é claro e irrefutável. Isso tem potencial de derrubar a candidatura, se não for bem explicado e logo”, disse à coluna, em reservado, um deputado do PL.

A oposição, por óbvio, já percebeu que a campanha petista ganhou um fato novo para uma narrativa que já vinha sendo explorada, com a expressão “Bolsomaster”.

Uma das opções de resposta é que Flávio diga que se tratava “apenas” de um pedido de patrocínio, feito antes de qualquer investigação ou prisão do dono do Banco Master. Também se estuda a possibilidade de argumentar que não houve pedido pessoal, vantagem indevida, contrato público ou qualquer interferência institucional.

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O entendimento quase que consensual é de que Flávio terá de reagir logo e sem falar muito.