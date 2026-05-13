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15 dias off: Jorge Messias vai ali e volta já

Derrotado pelo Senado, o indicado por Lula ao STF decidiu descansar com a família antes de decidir o futuro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
13/05/2026 11:37

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15 dias off: Jorge Messias vai ali e volta já
15 dias off: Jorge Messias vai ali e volta já crédito: Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

Depois de participar da posse de Kassio Nunes Marques na presidência do TSE, Jorge Messias decidiu tirar 15 dias de férias com a família.

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Messias combinou com Lula que vai se desligar nas próximas duas semanas. Na volta, os dois voltarão a se reunir para decidir o futuro dele no governo.

Por enquanto, atenderá ao pedido do presidente para permanecer na AGU.

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Messias disse aos mais próximos que tentará mesmo desopilar. Está precisando. Nos últimos cinco meses, inclusive no Natal e na virada do ano, trabalhou sem parar pela vaga no STF, que acabou não se concretizando.

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