15 dias off: Jorge Messias vai ali e volta já

Depois de participar da posse de Kassio Nunes Marques na presidência do TSE, Jorge Messias decidiu tirar 15 dias de férias com a família.

Messias combinou com Lula que vai se desligar nas próximas duas semanas. Na volta, os dois voltarão a se reunir para decidir o futuro dele no governo.

Por enquanto, atenderá ao pedido do presidente para permanecer na AGU.

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Messias disse aos mais próximos que tentará mesmo desopilar. Está precisando. Nos últimos cinco meses, inclusive no Natal e na virada do ano, trabalhou sem parar pela vaga no STF, que acabou não se concretizando.