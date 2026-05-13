Os nomes de Flávio Bolsonaro para saúde, educação, agro e Amazônia

Flávio Bolsonaro vai, aos poucos, definindo nomes para a equipe responsável pela elaboração do programa de governo.

Na área da saúde, Flávio tem conversado com Marcelo Queiroga, que foi ministro no governo do pai e é pré-candidato ao Senado pela Paraíba.

Para o agronegócio, o principal nome é mesmo o da senadora Tereza Cristina, ainda cortejada para a vaga de vice na chapa. Outro nome que circula nos bastidores da pré-campanha é o do agrônomo Evaristo de Miranda, que atuou por mais de 40 anos na Embrapa.

O senador Márcio Bittar, que tentará a reeleição pelo Acre, é, até aqui, o escolhido para tratar das questões amazônicas. Já apresentou, inclusive, uma proposta de trabalho para a região.

A área da educação segue sensível. O próprio Flávio evita cravar nomes, mas, no entorno dele, são citados Cláudio de Moura Castro, com passagens por OIT, Banco Mundial e BID, e Mozart Nevez Ramos, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco e ex-secretário de Educação do estado.

Na economia, como a coluna mostrou, Adolfo Saschida já recebeu missões do pré-candidato à Presidência.

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Eduardo Cury, ex-deputado federal por São Paulo, também está confirmado como coordenador do programa de governo.