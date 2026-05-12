Zema aposta em quedas no STF e fala em corte de meio milhão de servidores

NOVA YORK O Brasil vem seduzindo os investidores internacionais. O problema: a maioria está mais interessada no segundo maior juro real do mundo e não em financiar crescimento, inovação e apostas de longo prazo

O juro estratosférico é o resultado direto de nossas aventuras fiscais e, se o próximo Governo não agir, o custo ainda vai aumentar.

Esta é a mensagem mais ouvida durante o Brazil Week @ the Journal, o almoço promovido pelo Brazil Journal, Metro Quadrado e PlatôBR como parte da Brazil Week em Nova York.

O principal desafio do próximo presidente, ou do próximo mandato, são as contas públicas, Guilherme Benchimol, o fundador e chairman da XP, disse ao chegar no evento. Temos uma dívida elevada e uma carga tributária muito alta, que têm sido os maiores entraves para os empreendedores continuarem investindo.

Romeu Zema e Eduardo Leite apresentaram diferentes visões para o Brasil e a eleição deste ano, mas convergiram num ponto sensível para a plateia de 100 empresários e investidores: a necessidade de previsibilidade.

Em pré-campanha, o ex-governador de Minas Gerais manteve seu estilo sincericida.

Defendeu mudanças no processo de escolha dos ministros do STF e disse que a próxima composição do Senado vai aprovar o impeachment de pelo menos dois ministros da Corte.

A situação deles é a daquelas árvores que perdem as folhas, perdem a vida, e ainda ficam de pé mas é só questão de tempo para que os cupins ou uma ventania mais forte uma hora as coloque abaixo, e eles serão expelidos do Supremo, disse (…)

Podemos esperar que isso venha por uma renovação no Senado, da Câmara Federal, mas é insustentável para uma instituição que tem credibilidade deixar esses elementos lá dentro. Eles não vão continuar, e nós vamos ter uma guinada nessa eleição muito maior do que está se prevendo.

Zema também voltou a defender uma agenda de reforma administrativa e enxugamento da máquina pública e lembrou que pegou o Estado com um déficit anual de R$ 11 bilhões e entregou com superávit de R$ 4 bilhões. Como parte desse ajuste, exonerou 50 mil servidores.

Se nós guardarmos as devidas proporções, seria como se no Brasil nós reduzíssemos meio milhão. O País precisa de uma reforma administrativa, que eu vou levar adiante, disse.

Já o governador do Rio Grande do Sul criticou tanto a visão de estado do presidente Lula quanto a falta de clareza do bolsonarismo.

Nenhum dos dois me representa, disse, ao ser questionado sobre um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.

O presidente acredita que quanto mais o Estado gastar, mais vai estimular a economia, é assim que ele governa, disse. Apostam num Estado que cria subsídios, subvenções a todo tempo para compensar as próprias distorções que o Estado brasileiro causa.

Do outro lado, Leite disse que o senador Flávio Bolsonaro não tem um projeto de País. Segundo ele, não é possível apostar em um novo Posto Ipiranga e terceirizar a agenda econômica.

O cara tem que liderar o processo, ter capacidade política, articular e ter convicção técnica. Você não precisa ser um expert, não precisa ter um Nobel de economia para poder liderar, mas precisa ter uma convicção profunda para poder sustentar essa agenda.

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Leite disse que apoia Ronaldo Caiado porque, dentro do espectro das candidaturas que estão postas, é aquele que eu vejo com capacidade de gestão e com a habilidade política para liderar esse processo.