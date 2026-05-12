Valdemar corrige rota de Flávio Bolsonaro com Ciro Nogueira
Presidente do PL captou o recado do presidente do PP e se apressou em blindar a relação com o pré-candidato ao Planalto
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Em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira, 12, Valdemar Costa Neto afagou Ciro Nogueira ao dizer que quer o presidente do PP no palanque de Flávio Bolsonaro.
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Não é à toa.
Após a operação policial que mirou Ciro na semana passada, Flávio gravou um vídeo sobre o caso do Banco Master em tom de denúncia. Embora não tenha citado nominalmente o senador, a peça foi vista pelo grupo político do Centrão direitista como “acima do tom”.
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O desconforto de Ciro chegou aos ouvidos de Valdemar, que logo tratou de tentar reduzir a temperatura com a declaração pública desta terça.