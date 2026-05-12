PT vê fracasso na estratégia nacional de Zema
Petistas avaliam que a aposta de colar em Flávio Bolsonaro não deslanchou e ainda prejudicará o ex-governador no estado
O PT mineiro vê “fracasso total” na estratégia eleitoral de Romeu Zema para 2026.
O diagnóstico dos petistas é o seguinte: Zema se afastou do estado, colou em Flávio Bolsonaro para tentar ser vice e garantir o apoio dele ao seu candidato em Minas e, no fim das contas, poderá ficar sem nada disso.
Ocorre que o cenário em aberto em Minas não desgasta apenas Zema: o próprio PT também não sabe, até aqui, como será o amanhã.