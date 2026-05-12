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Desmaio de Flávio Bolsonaro vira arma eleitoral do PT

Episódio de 10 anos atrás será usado como metáfora eleitoral para expor suposta fragilidade de filho do ex-presidente

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/05/2026 08:32

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Desmaio de Flávio Bolsonaro vira arma eleitoral do PT
Desmaio de Flávio Bolsonaro vira arma eleitoral do PT crédito: Platobr Politica

A campanha de Lula “fará o diabo” para Flávio Bolsonaro desmaiar novamente em um debate eleitoral, como ocorreu em 2016, quando ele tentou ser prefeito do Rio e precisou ser acudido ao vivo por Jandira Feghali.

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Faz parte da estratégia petista explorar a imagem de um Flávio inexperiente em todos os aspectos, inclusive emocionalmente.

Flávio coloca o mal-estar de dez anos atrás na conta de remédios que tomava na época e de uma intoxicação alimentar.

Agora, aliados dizem que o pré-candidato à Presidência “ganhou segurança”, “amadureceu muito” e criou “casca grossa”. Ele tem treinado respostas para os ataques mais previsíveis do PT, e assegura estar pronto.

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