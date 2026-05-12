Pesquisas animam QG de Flávio Bolsonaro com efeito eleitoral de dancinhas
A música tem sido usada como forma de quebrar o gelo e como cartão de visita para os discursos do pré-candidato em atos políticos
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Pesquisas que circulam no QG da pré-campanha do Flávio Bolsonaro sugerem que as dancinhas feitas pelo senador podem ter efeito eleitoral positivo.
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Levantamentos internos indicam que o jeito desengonçado de dançar ajuda a reduzir a resistência ao filho do ex-presidente, sobretudo entre o eleitorado feminino.
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No último fim de semana, em Santa Catarina, Flávio voltou a dançar ao som do “funk do 01”, a pedido da própria plateia.