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Pesquisas animam QG de Flávio Bolsonaro com efeito eleitoral de dancinhas

A música tem sido usada como forma de quebrar o gelo e como cartão de visita para os discursos do pré-candidato em atos políticos

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
12/05/2026 06:35

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Pesquisas animam QG de Flávio Bolsonaro com efeito eleitoral de dancinhas
Pesquisas animam QG de Flávio Bolsonaro com efeito eleitoral de dancinhas crédito: Fotos: Divulgação/Redes Sociais

Pesquisas que circulam no QG da pré-campanha do Flávio Bolsonaro sugerem que as dancinhas feitas pelo senador podem ter efeito eleitoral positivo.

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Levantamentos internos indicam que o jeito desengonçado de dançar ajuda a reduzir a resistência ao filho do ex-presidente, sobretudo entre o eleitorado feminino. 

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No último fim de semana, em Santa Catarina, Flávio voltou a dançar ao som do “funk do 01”, a pedido da própria plateia. 

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