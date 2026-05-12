Como Argentina e ‘fator Milei’ podem virar tema de campanha no Brasil

NOVA YORK Gestores de grandes fundos que monitoram o cenário na América Latina e investem na região acreditam que a situação política e econômica na Argentina tem grande potencial para virar um tema durante a campanha eleitoral no Brasil neste ano.

A avaliação é de que o trabalho para domar a hiperinflação argentina, que passou pelo corte de subsídios e pelo choque de reformas econômicas do presidente Javier Milei, resultará em uma recessão pesada – e com ápice, provavelmente, ainda em 2026.

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O quadro, na visão desses gestores estrangeiros, pode ser usado pelo governo petista para alardear que as políticas liberais de Milei seriam executadas no Brasil se Flávio Bolsonaro for eleito e provocariam resultado semelhante, com desemprego e corte de benefícios sociais.