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Por que Paulo Guedes hesita em fechar com Flávio Bolsonaro

Ex-ministro da Economia tem resistido aos apelos do filho de seu ex-chefe para integrar a equipe econômica caso ele se eleja presidente em outubro

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Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
11/05/2026 16:32

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Por que Paulo Guedes hesita em fechar com Flávio Bolsonaro
Por que Paulo Guedes hesita em fechar com Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Lula Marques/Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

NOVA YORK O ex-ministro da Economia Paulo Guedes tem resistido às tentativas de Flávio Bolsonaro e de seus conselheiros políticos de fazer com que ele passe a integrar a equipe econômica da pré-campanha. Guedes também vem sinalizando que não gostaria de voltar a ocupar o superpoderoso Ministério da Economia caso Flávio consiga ser eleito presidente da República. 

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Segundo interlocutores de Guedes, o ex-ministro não conta com o apoio da família para uma nova empreitada no meio político que envolva a necessidade de voltar a Brasília. O desgaste acumulado nos quatro anos do governo Jair Bolsonaro ainda não foi superado pelos familiares do economista. 

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Assim, Guedes deve continuar a se dedicar aos seus projetos no setor privado, sem atrair holofotes nem o escrutínio da opinião públicao. O ex-ministro de Bolsonaro está em Nova York e fará reuniões nesta semana com investidores e fundos americanos. Ele estará acompanhado de representantes de algumas das principais famílias do mercado financeiro e empresarial brasileiro.

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