PEC da Anistia vira gesto simbólico
Parlamentares da oposição têm ciência de que avanço da proposta no cenário atual é praticamente impossível
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Alexandre de Moraes barrou a lei da dosimetria no fim de semana, e a oposição precisava reagir de alguma forma nesta segunda-feira, 11.
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A saída encontrada foi tentar ressuscitar a PEC da Anistia, que prevê perdão amplo aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.
Mas nem mesmo quem articulou o movimento acredita que a proposta vá avançar. É mais para “manter a base mobilizada”, admitem parlamentares em reservado.
Há dois obstáculos centrais.
O primeiro é o calendário: não haveria tempo hábil para aprovar uma PEC antes das eleições.
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O segundo é político. A cúpula do Congresso, sobretudo Davi Alcolumbre, não quer saber, neste momento, de mais confusão com Alexandre de Moraes.