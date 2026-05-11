PEC da Anistia vira gesto simbólico

Alexandre de Moraes barrou a lei da dosimetria no fim de semana, e a oposição precisava reagir de alguma forma nesta segunda-feira, 11.

A saída encontrada foi tentar ressuscitar a PEC da Anistia, que prevê perdão amplo aos condenados pelos atos de 8 de Janeiro.

Mas nem mesmo quem articulou o movimento acredita que a proposta vá avançar. É mais para “manter a base mobilizada”, admitem parlamentares em reservado.

Há dois obstáculos centrais.

O primeiro é o calendário: não haveria tempo hábil para aprovar uma PEC antes das eleições.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O segundo é político. A cúpula do Congresso, sobretudo Davi Alcolumbre, não quer saber, neste momento, de mais confusão com Alexandre de Moraes.