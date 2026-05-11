Caso Master: por que Ciro Nogueira decidiu trocar de advogado
Mudança na defesa do senador e presidente do PP foi motivada por cáculo político-jurídico
Kakay deixou a defesa do senador Ciro Nogueira no caso do Banco Master. Em nota divulgada nesta segunda-feira, 11, o advogado afirmou que a decisão foi tomada em comum acordo.
A iniciativa, na verdade, partiu mais de Ciro. Passada a adrenalina da operação na semana passada, o senador ouviu conselhos de aliados e concluiu que, neste caso e neste momento do país, não faria sentido manter Kakay na defesa.
Embora tenha clientes de diferentes espectros políticos, o criminalista é visto como muito próximo do entorno político do atual governo. O relator do caso Master no STF é André Mendonça.
Mais do que nunca, tem sido preciso ligar as pontas em Brasília.