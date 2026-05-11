A ‘Simone’ que apareceu nas pesquisas em São Paulo
A ex-senadora e ex-ministra de Lula recém-filiada ao PSB tem trajetória em outro estado e surpreendeu analistas
Simone Tebet, que construiu carreira política no Mato Grosso do Sul, aparecia espontaneamente em pesquisas internas em São Paulo há três anos.
Muitos entrevistados citavam apenas “Simone”.
“Quem é essa Simone aqui?”, perguntavam entre si os analistas.
Era Simone Tebet, ainda presente na memória do eleitor paulista após a eleição presidencial de 2022, na qual terminou em terceiro lugar.
Foi daí que nasceu a candidatura da ex-ministra de Lula em São Paulo. Atualmente filiada ao PSB, ela é pré-candidata ao Senado, mas também é ventilada para a vaga de vice de Fernando Haddad.