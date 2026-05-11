O cochicho sobre o sonho de Tereza Cristina no Senado
A parlamentar está no meio do mandato e tem negado interesse em ser candidata a vice de Flávio Bolsonaro
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Tereza Cristina sonha em presidir o Senado, e, como a coluna registrou, já passou a dizer isso publicamente.
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O que se cochicha em Brasília sobre essa possibilidade, porém, é sintomático da imagem que hoje se tem da chamada Casa Alta:
“Tereza é íntegra demais para comandar o Senado.”
E ainda se acrescenta:
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“As raposas do Centrão, da direita e da esquerda não deixariam.”