O cochicho sobre o sonho de Tereza Cristina no Senado

Tereza Cristina sonha em presidir o Senado, e, como a coluna registrou, já passou a dizer isso publicamente.

O que se cochicha em Brasília sobre essa possibilidade, porém, é sintomático da imagem que hoje se tem da chamada Casa Alta:

“Tereza é íntegra demais para comandar o Senado.”

E ainda se acrescenta:

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“As raposas do Centrão, da direita e da esquerda não deixariam.”