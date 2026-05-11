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O cochicho sobre o sonho de Tereza Cristina no Senado

A parlamentar está no meio do mandato e tem negado interesse em ser candidata a vice de Flávio Bolsonaro

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
11/05/2026 10:47

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O cochicho sobre o sonho de Tereza Cristina no Senado
O cochicho sobre o sonho de Tereza Cristina no Senado crédito: Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Tereza Cristina sonha em presidir o Senado, e, como a coluna registrou, já passou a dizer isso publicamente.

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O que se cochicha em Brasília sobre essa possibilidade, porém, é sintomático da imagem que hoje se tem da chamada Casa Alta:

“Tereza é íntegra demais para comandar o Senado.”

E ainda se acrescenta:

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“As raposas do Centrão, da direita e da esquerda não deixariam.”

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