Como a oposição avalia o ânimo de Motta e Alcolumbre para votar medidas anti-STF

Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a aplicação da Lei da Dosimetria para os condenados do 8 de Janeiro, partidos de oposição tentarão retomar a partir desta semana as medidas que limitam os poderes de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O cardápio inclui pedidos de impeachment contra Moraes no Senado e pressão sobre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para retomar a análise da PEC 08/2021, que impede que decisões monocráticas suspendam leis aprovadas pelo Congresso, já votada no Senado.

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O trâmite, porém, dependerá da disposição das cúpulas das duas casas e, de acordo com membros da própria oposição, Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) não demonstram ânimo para enfrentar o Supremo com a inclusão dessas propostas na pauta prioritária do Congresso.