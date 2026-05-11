‘Cada um por si’: o recado de Lula sobre o escândalo do Master

Lula tem perdido a paciência com a pecha de ser fiel a aliados enrolados.

Sobre o possível envolvimento de petistas no escândalo do Banco Master, ele já deixou escapar, em mais de uma ocasião, em tom de desabafo, ao falar sobre suposta complacência com malfeitos de terceiros:

“Já paguei um preço muito alto por isso. Não tenho nada a ver com o caso Master. Cada um que responda por si.”

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Lula e todo mundo em Brasília sabe que essas investigações podem ser um componente decisivo numa eleição apertada como a deste ano.