Como Flávio Bolsonaro vai explorar o fator STF na campanha
Por enquanto, estratégia que se espalha organicamente não é oficial nem tem a bênção de marqueteiros
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Aliados de Flávio Bolsonaro estão orientados, informalmente, a explorar (e muito) o fator STF até outubro.
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Primeiro, dizer aos eleitores que, se o filho 01 do ex-presidente vencer a eleição, poderá indicar ministros capazes de redesenhar de vez a correlação de forças no Supremo.
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Além disso, atrelar uma eventual vitória de Flávio ao aumento das chances de avanço de pedidos de impeachment contra ministros da corte, sobretudo Alexandre de Moraes.