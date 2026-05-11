Como Flávio Bolsonaro vai explorar o fator STF na campanha

Aliados de Flávio Bolsonaro estão orientados, informalmente, a explorar (e muito) o fator STF até outubro.

Primeiro, dizer aos eleitores que, se o filho 01 do ex-presidente vencer a eleição, poderá indicar ministros capazes de redesenhar de vez a correlação de forças no Supremo.

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Além disso, atrelar uma eventual vitória de Flávio ao aumento das chances de avanço de pedidos de impeachment contra ministros da corte, sobretudo Alexandre de Moraes.