O dia em que Lula, antes do caso Master, sugeriu a renúncia de Toffoli
Presidente também se ressente de o ministro ter se aproximado de Jair Bolsonaro no governo passado
Lula e Dias Toffoli seguem brigados.
Recentemente, em meio ao escândalo do Banco Master, ventilou-se a possibilidade de o ministro deixar o STF, hipótese que ninguém levou a sério, nem na corte nem no meio político.
Mas a ideia já havia sido sugerida pelo próprio Lula no início deste governo, quando Toffoli foi ao presidente pedir desculpas por, entre outras coisas, ter impedido o petista, então preso, de ir ao enterro do irmão.
Lula respondeu: “Renuncia, que eu te perdoo”.
Lula avalia que “perdeu” a vaga de Toffoli, indicado por ele ao STF em 2009.