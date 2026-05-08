O presente que Hugo Motta quer dar ao pai na disputa pelo Senado

A aprovação do fim da escala 6×1 é um presente que Hugo Motta quer dar ao pai, Nabor Wanderley, que renunciou à Prefeitura de Patos para disputar o Senado pela Paraíba.

Não por acaso, a primeira audiência pública sobre o tema fora de Brasília ocorreu nesta semana na Assembleia Legislativa do estado.

Além de servir como bandeira de campanha ainda que de efeito eleitoral incerto , Motta quer fazer um gesto concreto a Lula para facilitar a presença do pai na chapa apoiada pelo PT e encabeçada pelo atual governador, Lucas Ribeiro.

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Em Brasília, a aprovação da proposta na Câmara é dada como certa. Na comissão especial, os deputados devem votar o parecer do relator, Leo Prates, correligionário de Motta, no próximo dia 26. No Senado, porém, a tendência é que a análise fique para depois das eleições de outubro.