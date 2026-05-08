A nova munição que o PT tenta encontrar contra Flávio Bolsonaro

O PT sabe que, para desgastar Flávio Bolsonaro, precisará trazer elementos novos.

Rachadinhas, relação com milícias, o episódio da loja de chocolates e a compra da mansão em Brasília já fazem parte do roteiro.

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Mas uma carta nova está sendo preparada: aliados do partido receberam a missão de vasculhar a relação de Flávio com escritórios de advocacia específicos da capital federal.