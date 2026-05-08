Assine
overlay
Início PlatôBr

A nova munição que o PT tenta encontrar contra Flávio Bolsonaro

Ao mesmo tempo, entorno do pré-candidato do PL também se prepara para enfrentar o que chamam de "máquina de moer reputações"

Publicidade
Carregando...
Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
08/05/2026 11:18

compartilhe

SIGA
×
A nova munição que o PT tenta encontrar contra Flávio Bolsonaro
A nova munição que o PT tenta encontrar contra Flávio Bolsonaro crédito: Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

O PT sabe que, para desgastar Flávio Bolsonaro, precisará trazer elementos novos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Rachadinhas, relação com milícias, o episódio da loja de chocolates e a compra da mansão em Brasília já fazem parte do roteiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mas uma carta nova está sendo preparada: aliados do partido receberam a missão de vasculhar a relação de Flávio com escritórios de advocacia específicos da capital federal.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay