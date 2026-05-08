O papel silencioso de José Múcio no governo Lula

José Múcio Monteiro tende a ser um dos ministros mais reconhecidos ao fim do governo Lula 3.

Embora não seja dos mais incensados pelos colegas de Esplanada nem celebrado pela comunicação oficial do Planalto ainda que profundamente respeitado , há em Brasília quem avalie que Múcio foi “o que mais entregou” ao presidente Lula.

Mesmo após um episódio como o 8 de Janeiro, o ministro da Defesa se manteve cada vez mais firme no cargo, apesar de críticas e pressões de setores da esquerda.

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Múcio participou das negociações com o STF para evitar a espetacularização das prisões de generais e demonstrou habilidade para manter a caserna sob controle até aqui.