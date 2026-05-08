O papel silencioso de José Múcio no governo Lula
Ministro da Defesa ajudou o presidente a atravessar o 8 de janeiro e a crise militar
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José Múcio Monteiro tende a ser um dos ministros mais reconhecidos ao fim do governo Lula 3.
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Embora não seja dos mais incensados pelos colegas de Esplanada nem celebrado pela comunicação oficial do Planalto ainda que profundamente respeitado , há em Brasília quem avalie que Múcio foi “o que mais entregou” ao presidente Lula.
Mesmo após um episódio como o 8 de Janeiro, o ministro da Defesa se manteve cada vez mais firme no cargo, apesar de críticas e pressões de setores da esquerda.
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Múcio participou das negociações com o STF para evitar a espetacularização das prisões de generais e demonstrou habilidade para manter a caserna sob controle até aqui.