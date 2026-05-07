O desabafo de Dilma Rousseff após derrota de Jorge Messias no Senado

Dilma Rousseff ainda está “triste e chocada” com a derrota de Jorge Messias, na semana passada.

A ex-presidente, que atualmente comanda o banco do Brics, sediado em Xangai, viajou a Brasília para acompanhar a votação no Senado. Esperava participar da festa da aprovação.

Os dois são muito amigos e acabaram se reunindo após o resultado não para comemorar, mas para se consolar mutuamente.

Dilma associa a derrota de Messias ao jogo de poder que fortaleceu o Congresso e que, no diagnóstico dela, começou justamente em seu governo, encerrado pelo impeachment.

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Também foi durante a gestão da ex-presidente que Messias ficou conhecido como “Bessias”, após ser assim citado em uma ligação entre Dilma e Lula em meio à Operação Lava Jato.