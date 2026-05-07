Clima de despedida cerca Bruno Dantas no TCU

Bruno Dantas, ao que tudo indica, está de saída do Tribunal de Contas da União.

Na sessão dessa quarta-feira, 6, o presidente da corte, Vital do Rêgo Filho, passa a palavra ao colega dando uma pista:

“Passo a palavra, com sentimento de saudade, ao ministro Bruno Dantas, para relatar seus processos.”

Os dois riem.

Nos corredores do TCU, fala-se que pode ter sido a última sessão de Bruno Dantas, com quem a coluna ainda não conseguiu contato.

Em junho do ano passado, Dantas negou que estivesse prestes a deixar o tribunal para atuar na iniciativa privada. Disse, à época, que pretendia permanecer ministro até os 75 anos.

Agora, o nome dele voltou a circular para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal após a derrota, no Senado, na semana passada, de Jorge Messias.

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Muito ligado ao Centrão, Bruno Dantas tem 48 anos e é ministro do TCU desde 2014. Presidiu o tribunal entre 2022 e 2024. É genro do empresário João Camargo.