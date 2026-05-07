Clima de despedida cerca Bruno Dantas no TCU
Frase do presidente durante sessão da corte reacende rumores de que ministro vai deixar o cargo
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Bruno Dantas, ao que tudo indica, está de saída do Tribunal de Contas da União.
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Na sessão dessa quarta-feira, 6, o presidente da corte, Vital do Rêgo Filho, passa a palavra ao colega dando uma pista:
“Passo a palavra, com sentimento de saudade, ao ministro Bruno Dantas, para relatar seus processos.”
Os dois riem.
Nos corredores do TCU, fala-se que pode ter sido a última sessão de Bruno Dantas, com quem a coluna ainda não conseguiu contato.
Em junho do ano passado, Dantas negou que estivesse prestes a deixar o tribunal para atuar na iniciativa privada. Disse, à época, que pretendia permanecer ministro até os 75 anos.
Agora, o nome dele voltou a circular para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal após a derrota, no Senado, na semana passada, de Jorge Messias.
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Muito ligado ao Centrão, Bruno Dantas tem 48 anos e é ministro do TCU desde 2014. Presidiu o tribunal entre 2022 e 2024. É genro do empresário João Camargo.