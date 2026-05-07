Lula sente agora o preço da frente ampla de 2022

Lula tem se queixado de que, neste terceiro governo, não contou com ministros de dedicação exclusiva.

Na avaliação do presidente, estava quase todo mundo na Esplanada voltado para projetos próprios e interesses nos estados.

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É o preço da frente ampla montada em 2022.