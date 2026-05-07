Lula sente agora o preço da frente ampla de 2022
Presidente reclama de não ter tido ministros envolvidos 100% com o governo do início ao fim
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Lula tem se queixado de que, neste terceiro governo, não contou com ministros de dedicação exclusiva.
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Na avaliação do presidente, estava quase todo mundo na Esplanada voltado para projetos próprios e interesses nos estados.
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É o preço da frente ampla montada em 2022.