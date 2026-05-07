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Mais uma ofensiva de Celina na Faria Lima para tentar salvar o BRB

Governadora volta a São Paulo em busca de investidores para reconstruir confiança no banco após crise ligada ao Master

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Caio Barbieri
Caio Barbieri
Repórter
07/05/2026 00:37

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Mais uma ofensiva de Celina na Faria Lima para tentar salvar o BRB
Mais uma ofensiva de Celina na Faria Lima para tentar salvar o BRB crédito: Foto: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília

A governadora Celina Leão (PP) comanda, nesta quinta-feira, 7, nova rodada de reuniões com investidores em São Paulo para discutir alternativas à crise do BRB. Ao lado do presidente da instituição, Nelson Antônio de Souza, a titular do Palácio do Buriti pretende apresentar dados atualizados sobre a situação do banco e tentar reconstruir a confiança do mercado diante do avanço da crise financeira.

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Esta será a terceira investida da governadora junto a representantes da Faria Lima, principal centro financeiro do país, desde o agravamento do caso envolvendo operações relacionadas ao Banco Master. Nas últimas semanas, Celina também abriu diálogo com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, além de buscar apoio do governo federal, inclusive do presidente Lula (PT), para estruturar uma saída para o banco estatal do Distrito Federal.

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Desde que assumiu o comando do GDF, Celina passou a centralizar as negociações sobre o BRB. A gestão promoveu demissões de servidores ligados à compra de títulos podres do Master e trabalha para levantar cerca de R$ 8 bilhões necessários para cobrir prejuízos da instituição. A crise ganhou nova dimensão recentemente, quando o ministro Dario Durigan (Fazenda) sugeriu o uso do Fundo Constitucional do DF, destinado a custear os setores de saúde, segurança e educação da capital, hipótese que provocou reação política entre políticos brasilienses.

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