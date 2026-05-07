Instituto de saúde do DF troca comando e chega ao 10º presidente desde 2020

Com a destituição de Cleber Monteiro da presidência do Iges-DF (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde), o órgão ligado ao SUS (Sistema Único de Saúde) alcança a marca de dez dirigentes desde 2020, quando foi reestruturado durante o governo de Ibaneis Rocha (MDB). A nova troca foi oficializada na noite desta quarta-feira, 6, pelo secretário de Saúde, Juracy Cavalcante. Ele acumula o cargo com a presidência do conselho de administração do instituto, que é o principal braço da gestão hospitalar da rede pública brasiliense. O Palácio do Buriti não divulgou o motivo da troca na gestão.

Delegado aposentado, Cleber Monteiro estava na cadeira desde março de 2025 e será substituído por Eliane Souza Abreu, enfermeira com passagem pela gestão do HRSM (Hospital Regional de Santa Maria). A sucessora também acumula no currículo experiências em unidades privadas de saúde.

Desde a reformulação, em 2020, o Iges-DF passou por sucessivas mudanças de comando, incluindo nomes ligados à política, à administração pública e ao setor hospitalar. O instituto administra unidades estratégicas, como UBS (Unidades Básicas de Saúde), e concentra parte relevante dos contratos de serviços, tratamentos, exames e de operação no atendimento gratuito de saúde em várias regiões do Distrito Federal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após deixar o cargo, Cleber Monteiro afirmou que ocupar a presidência do instituto representou “um dos maiores desafios” de sua trajetória profissional. Na nota, agradeceu o apoio de Ibaneis e da atual governadora Celina Leão (PP) durante os últimos meses. “Não olho apenas para os números ou indicadores de gestão, mas para os rostos das milhares de pessoas que dependem da nossa dedicação diária para ter acesso à saúde de qualidade”, registrou.