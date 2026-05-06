Decisão de Tereza Cristina no estado alivia aliados e reforça ambição maior

Enquanto, no plano nacional, discute-se se Tereza Cristina será vice de Flávio Bolsonaro ela diz que não , outra decisão era aguardada em Mato Grosso do Sul, estado da senadora.

Tereza, que está no meio do mandato de oito anos em Brasília, decidiu não disputar o governo local, o que trouxe alívio à candidatura à reeleição do atual governador, Eduardo Riedel. Dois anos atrás, ela também abriu mão de concorrer à Prefeitura de Campo Grande, uma eleição praticamente ganha.

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Tereza já não esconde, nem mesmo em entrevistas, o que antes dizia apenas em reservado: quer tentar ser a primeira mulher a comandar o Senado na próxima legislatura.