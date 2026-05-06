A relação entre Alcolumbre e o relator de Messias após a derrota no Senado

Uma semana após a derrota de Jorge Messias no Senado, o relator da indicação, Weverton Rocha (PDT-MA), e Davi Alcolumbre (União-AP) ainda não conversaram.

Amigos de longa data, os dois não consideram a relação rompida. Dizem que aguardam a poeira baixar.

Alcolumbre se afastou de Weverton durante o processo de indicação de Messias. Sabia que o colega já estava comprometido com o projeto de Lula de levar o advogado-geral da União ao STF.

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Na semana da sabatina e da votação, os dois não se encontraram pessoalmente. E, desde o resultado, Alcolumbre não fez contato.