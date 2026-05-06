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Entorno de Flávio Bolsonaro vê risco de ‘já ganhou’ e cobra reação

Fatos da semana passada e bom desempenho nas pesquisas geram entusiasmo, mas também preocupações na pré-campanha

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
06/05/2026 11:54

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Entorno de Flávio Bolsonaro vê risco de ‘já ganhou’ e cobra reação
Entorno de Flávio Bolsonaro vê risco de ‘já ganhou’ e cobra reação crédito: Fotos: Vittor Sales/Redes Sociais

Acendeu o alerta na pré-campanha de Flávio Bolsonaro para conter o clima de “já ganhou” e reforçar que outubro está longe.

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Aliados se animaram com a derrota de Jorge Messias e a derrubada do veto à dosimetria das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

Agora, cobram fatos novos, com receio de que o bom momento nas pesquisas não passe de uma onda, como o PlatôBR já mostrou.

Parlamentares mais experientes avaliam que o crescimento acelerado de Flávio foi positivo, mas traz efeitos colaterais: há preocupação de que o filho do ex-presidente tenha atingido um teto antes de começarem os desgastes naturais da campanha.

Chegou a ser ventilada a divulgação de nomes da equipe e de um eventual governo, mas o próprio Flávio decidiu adiar esse movimento. O argumento é que ainda não é o momento.

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A coordenação da pré-campanha também ouve apelos para replicar estratégias de 2018, quando Jair Bolsonaro foi eleito, como o uso de outdoors no interior do país e presença ainda maior nas redes sociais, o que já pôde ser percebido nos últimos dias.

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