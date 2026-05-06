Aliados veem tentativa de esconder o sobrenome Bolsonaro na pré-campanha de Flávio

Não é apenas burburinho de rede social.

Até aliados de Flávio Bolsonaro suspeitam que o sobrenome Bolsonaro esteja, de fato, sendo evitado na pré-campanha do candidato do PL.

O PT esconde o vermelho e o Flávio esconde o sobrenome Bolsonaro. Isso é um erro. Não temos que esconder quem nós somos. Só Flávio? Só essa história de meu amigo Flávio? Ah, para com isso. A nossa grande marca é Bolsonaro, é o Jair Messias Bolsonaro, disse, sob reserva, um deputado do PL.

A ala mais ideológica da pré-campanha de Flávio atribui aos marqueteiros a estratégia de enfatizar o primeiro nome, com o objetivo de avançar em direção ao centro.

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Em alguns estados, sobretudo, não existe isso de caminhar para o centro. Se caminhar para o centro, perde o voto bolsonarista. Essa conta precisa ser feita, acrescentou outro parlamentar da direita.